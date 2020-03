> Die Suchtberatung der Evangelischen Stadtmission Heidelberg kann man erreichen unter Telefon 06221 / 149820 oder per E-Mail an info@heidelberger-suchtberatung.de. "Ich mache mir wirklich Sorgen", sagt Dr. Martina Kirsch, Leiterin der Suchtberatung, angesichts der derzeitigen Situation. Es geht ihr um Menschen, die mit stoffgebundenen Süchten wie zum Beispiel Alkohol, Heroin oder einer Medikamentenabhängigkeit zu tun haben. Aber auch um diejenigen, die Probleme mit Süchten wie zum Beispiel Glücksspielsucht oder Internet-Abhängigkeit haben. In Corona-Zeiten gibt es für diese Menschen keine persönlichen Sprechstunden und Selbsthilfegruppen.

> Die Heidelberger Suchtberatung – Blaues Kreuz ist erreichbar unter Telefon 06221 / 149820 – Montag bis Donnerstag, jeweils von 9 bis 17 Uhr, Freitag von 9 bis 12 Uhr. Im Neckar-Odenwald-Kreis ist die Beratungsstelle unter Telefon 06261 / 867140 erreichbar.

> Informationen zu den Anonymen Alkoholikern gibt es im Internet unter www.anonyme-alkoholiker.de oder per Telefon 08731 / 3257312, Montag bis Donnerstag, jeweils von 8 bis 21 Uhr, Freitag, Samstag, Sonntag jeweils von 8 bis 18 Uhr. Per E-Mail an erste-hilfekontakt@anoyme-alkoholiker.de wird Interessierten generell Auskunft zu Online-Gruppen gegeben. mio