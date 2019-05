> Mit der Aktion "Neckarorte" haben die Architektenkammer, die Stadt und weitere Kooperationspartner das Projekt "Stadt an den Fluss" wieder in das Bewusstsein der Bevölkerung gebracht.

Der Startschuss fiel im Herbst 2016, als der damals neu gegründete Verein "Neckarorte" an vier Wochenenden zu vier Orten am Neckarufer - in der Altstadt, in Bergheim, Wieblingen und Ziegelhausen - einlud und dort das Potenzial dieser "Neckarorte" aufzeigen wollte. Daraufhin wurde bei der Stadt wieder eine Stabsstelle "Stadt am Fluss" gegründet, die Alexander Krohn leitet.

Ziel ist nun, zusammen mit Interessierten und Aktiven im Laufe der Zeit große und kleine Orte mit Potenzial am Fluss zu entdecken, aufzuwerten und neu zu gestalten. So sollen auch langfristig neue Verbindungen am Wasser und in die Stadtteile entstehen.

Zudem soll der wachsende Bedarf an nicht-kommerziellen Freiflächen in der Stadt gedeckt werden. Aus der Kooperation zwischen Verein und Stadt ist auch die Idee für eine Uferpromenade entstanden, die Machbarkeitsstudie wurde im März vorgestellt. Der Gemeinderat beschloss, die Planungen nun zu vertiefen. ani