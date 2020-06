Abgerissen wurde von 11. bis 14. Juni lediglich das erste Teilstück der 1959 gebauten "Pilzhochstraße". Diese beginnt auf 580 Metern Länge im Anschluss an die Konrad-Adenauer-Brücke. Der Name rührt von pilzförmigen Stützen her, die zur Bauzeit eine innovative Konstruktion waren. Insgesamt 27 dieser Stützen tragen verschieden große Stücke der Hochstraße. Zur Sicherung der Stabilität beim Abriss kommen Stützkonstruktionen aus 1400 Stämmen von Fichten- und Tannenholz zum Einsatz. Beim Abriss der Pilzhochstraße wird mit 50.000 Tonnen anfallendem Abriss-Material gerechnet, entsprechend mindestens 1200 Lastwagen-Ladungen. Genannt werden Kosten von rund 8,5 Millionen Euro, davon 5,35 Millionen für den reinen Abriss und gut drei Millionen für Sicherungsmaßnahmen. (ger)