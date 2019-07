> Zahlreiche Preise wurden bei der Verabschiedung der Abiturienten überreicht. Den Scheffelpreis für besondere Leistungen im Fach Deutsch erhielt Rebecca Sensbach ebenso wie den Preis des Vereins Deutscher Sprache. Der Otto-Dix-Preis für Kunst ging an Hannah Schumacher, Preise der Stiftung Humanismus heute erhielten Andrea Steck, Johanna Wolf und Paul Heisner. Für besondere Leistungen im Fach Geschichte wurde Piu Prukop mit der Franz-Schnabel-Gedächtnismedaille geehrt, Buchpreise der Deutschen Physikalischen Gesellschaft gingen an Jonas Hils, der zudem eine Mitgliedschaft erhielt sowie Vincent Benz und Paul Heisner. Vom Verband der chemischen Industrie wurde Johanna Wolf ausgezeichnet, vom Sportkreis Heidelberg Rebecca Creß. Die Alfred-Maul-Medaille für besondere sportliche Leistungen wurde Fabian Vogel verliehen, der zudem ein Jahresabonnement vom Verlag "Spektrum der Wissenschaft" zuerkannt bekam. Preisträgerinnen beim Werner-Stober-Preis sind Antonia Lechner, Rebecca Sensbach und Tamina Stadler. Zudem gab’s viele weitere Preise, die örtliche Geldinstitute und die Freunde des HSG gestiftet hatten, für Mitwirkung in SMV, Orchester, Theater-AG und bei weiteren schulischen Aktivitäten. (MD)