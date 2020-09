Abellio fährt immer noch mit vielen Ersatzzügen. Das sind geliehene S-Bahnen der DB. "Nach eigenen Angaben will Bombardier die noch ausstehenden Talent-2-Fahrzeuge bis zum Jahresende vollständig ausgeliefert haben", erläutert Abellio-Sprecherin Hannelore Schuster. Diese müssen dann erst noch zugelassen werden – auch bis zum Jahresende, wie Bombardier verspricht.

Bleibt die Hoffnung, dass dann die Quote der ausgefallenen Züge abnimmt – auch für Abellio. Denn Züge, die nicht verkehren, werden vom Land nicht bezahlt, so ein Sprecher des Verkehrsministeriums. Für jeden Kilometer, den ein Eisenbahn-Unternehmen nicht so fährt, wie im Vertrag mit dem Land festgelegt, ist "in der Regel ein niedriger zweistelliger Euro-Betrag fällig". Ist ein Zug kaputt oder mangelt es an Personal, "verdoppelt sich der Abzug".