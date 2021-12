Ausschank- und Konsumuntersagung von Alkohol

Flächen der Kommunen, auf denen der Ausschank und der Konsum von Alkohol laut Allgemeinverfügung untersagt ist.

Altlußheim:

> Rathausplatz

> Messplatz

> Salier-Platz

Eberbach:

> Innenstadtbereich – alle Verkehrs- und Begegnungsflächen, sowie Plätze und Parkanlagen im dortigen Bereich, der südlich begrenzt wird durch den Neckarlauer und die Neckarwiese, westlich begrenzt wird durch die Hirschhorner Landstraße und Wilhelm-Blos-Straße, nördlich begrenzt durch die Güterbahnhofstraße und im Osten begrenzt durch die Odenwaldstraße/Neckarstraße und Fahrgasse

> Außensportanlage Steigeschulzentrum

> Außensportanlage Hohenstaufen-Gymnasium

Heddesbach:

> Bushaltestelle Hauptstraße, Richtung Norden und Richtung Süden

> Kirchplatz

> Rathausplatz, Hauptstraße 2

> im Tal (Bereich Alter Brombacher Weg, Kreuzung Sommergasse bis ein- schließlich Grillhütte und Basketballplatz, sowie Spielplatz)

Heddesheim:

> ÖPNV-Haltestellenbereiche, Am Bundesbahnhof, Bahnhofstraße so- wie an allen Bushaltestellen

> Gelände Jugendhaus, An der Fohlenweide 5; Dorfplatz (Ortsmitte hinter dem Rathaus)

> Fritz-Kessler-Platz (Vorplatz Rathaus)

> Schulhof Karl-Drais-Schule, Rheinstraße 43

> Schulhof Hans-Thoma-Schule, Schulstraße 4

> Parkplatz vor Oberdorfstraße 8

Hemsbach:

> Rathausplatz (Fläche rund um das Rathaus) Schlossgasse 41

> Bahnhofsvorplatz, Bahnhofstraße 1 sowie die Bahnhofstraße von der Bachgasse bis zur Gartenstraße

> Alla-Hopp-Anlage und Bürgerpark, Bray-sur-Seine-Straße

> Parkplatz Hans-Michel-Halle, Hüttenfelder Straße

> Parkplatz vor der Kulturbühne Max, Hüttenfelder Straße

> Parkplatz Seegelände, Seeweg 1

> Bray-sur-Seine-Platz, zwischen Grabenstraße und Bachgasse

> Cäsar-Oppenheimer-Platz zwischen Schlossgasse und Schillerstraße

> Kurpfalzkreisel auf der Hüttenfelder Straße

> Wareham-Kreisel auf der Hüttenfelder Straße

Hirschberg:

> gemeindeweit alle Haltestellen des ÖPNV

sowie im Ortsteil Leutershausen:

> Park & Ride-Parkplatz, Gewerbepark Hirschberg

> Gelände des Sportzentrums Leutershausen inkl. Jugendhaus und Skateranlage, Galgenstraße

> Brignais-Platz, Odenwaldstraße

> Skulpturengarten, Bahnhofstraße

> Schulgelände der Martin-Stöhr-Grundschule, Johann-Sebastian-Bach-Straße

> Gelände der Heinrich-Beck-Halle und der Schillerschule, Hölderlinstraße

> Markthalle, Raiffeisenstraße

> Gelände des Rathauses sowie Parkplatz, Großsachsener Straße

> Gelände der ehemaligen Synagoge, Hauptstraße

> Wanderparkplatz / Grillplatz "1. Kehrrang"

> Blütenweg Richtung Wald-Spielplatz

sowie im Ortsteil Großsachsen:

> Gelände der "Villa Rustica"

> Marktplatz Großsachsen, Riedweg

> Dorfplatz/Parkplatz (Alte Tabakfabrik), Jahnstraße; Parkplatz gegenüber Bürgerbüro, Breitgasse

> Gelände der "Alten Schule", Breitgasse

> Schulgelände der Grundschule Großsachsen, Pestalozzistraße

> Gelände der Sachsenhalle, Brunnengasse

> Sitzbank, Gewann "Mittlerer Sandrocken" südlich "Am Kohlbach"

Hockenheim:

> Zehntscheunenplatz

> Marktplatz

> Messplatz inklusive Ludwig-Grein-Straße

> Fortunapassage

> Karlsruher Straße (zwischen Oberer Hauptstraße und Schubertstraße)

Ilvesheim:

> Checyplatz, Schloßstraße gegenüber dem Rathaus

> Festplatz der Gemeinde Ilvesheim inkl. der Alla-hopp Anlage, Am Freibad/Brückenstraße

Ladenburg:

> Marktplatz und alle angrenzenden Straßen und Gehwege in diesem Bereich

> gesamter Bereich um den Wasserturm ab der Neckarstraße, öffentliche Toilettenanlage, Festwiese mit allen Wegen und Sitzmöglichkeiten bis zum Bury- Denkmal inklusive der Treppenabgänge zum Neckar; Grünanlage "Benzpark" zwischen dem Carl-Benz-Haus und der Carl-Benz-Garage bis zum Weg "Am Neckardamm", inklusive der Wege

> Neckarwiese einschließlich der Wege bis zum Zugang Fähre

> im Bereich des Neckartorplatzes einschließlich der benachbarten Grünflächen bis zur Jahnstraße

> sämtliche öffentlich zugänglichen Schulgelände und Schulhöfe

> Zu- und Abgänge zum Bahnhofsgelände

Laudenbach:

> Umfeld des Bahnhofs (Bahnhofstraße), einschließlich des Parkplatzes (Weimarer Straße)

> Umfeld der Bergstraßenhalle (Dr. Werner-Freyberg-Straße 5), einschließlich des Parkplatzes und des angrenzenden Sportgeländes

Malsch:

> Dorfplatz (vorderer und hinterer Bereich)

> Kirchberg, Areal Rathaus/Kirche; Friedhofstraße, Parkplatz Narrhalla

> Unterer Jagdweg, Areal Reblandhalle/Jugendtreff, Feuerwehr

> Oberer Mühlweg, Alter Sportplatz

> Letzenberg, Parkplatz Kapelle

> Letzenberg, Stationenweg zur Letzenbergkapelle

Mühlhausen:

> Kraichgauschule Mühlhausen, Schulstraße 32

> Rathausvorplatz, Schulstraße 6; Kirche Mühlhausen, Untere Mühlstraße 14

> Wasserspielplatz, Bahnhofstraße

> Parkplatz und Freifläche Hurstwiesenweg

> Pavillion Heiligenstein, Weinberg Zufahrt von der Dielheimer Straße

sowie im Gemeindeteil Rettigheim:

> Grundschule Rettigheim, Gartenstraße 26

> Kirche Rettigheim, Malscher Straße 16

> Lindenplatz Rettigheim, Kehrgärten Ecke Gotthard-Schuler-Straße

> TSV Sportgelände Rettigheim, Schönblick 1

sowie im Gemeindeteil Tairnbach:

> Dorfplatz Tairnbach, Schützenstraße

> Kirche Tairnbach, Kirchstraße 8

> Galgenberghütte Tairnbach, Weinberg Zufahrt von Am Eichelberg

Neckarbischofsheim:

> Schlosspark

> Hauptstraße 24 (evang. Kirche)

> Hauptstraße 28 (ehem. Gasthaus Löwe)

> Marktplatz

> im Ortsteil Helmhof: Steinigter Bergweg 1–7 inkl. Parkplatz

> im Ortsteil Untergimpern: Rathausstraße 13 (Dorfbrunnen) bis Wiesentalweg 5 (Feuerwehrhaus)

Neidenstein:

> Gesamter (oberer und unterer) Schulhof der Burgdorfschule Grundschule Neidenstein (Anschrift: Neue Straße 21, 74933 Neidenstein)

> Gesamte Parkplätze der von Venningen Halle Neidenstein sowohl von der Zufahrt Bahnhofstraße als auch von der Zufahrt Neue Straße

> Kompletter "Altortplatz" in der Bergstraße in Neidenstein

Nußloch:

> Lindenplatz

> Park

> Parkplatz an der Olympiahalle

> Areal rund um die Schillerschule

> Freizeitgelände Lichtenau

Oftersheim:

> Grillhütte, Areal um die Grillhütte

> Rollschuhbahn

> Brücke unter der B 291 beidseitig der Bahnlinie (Nähe Drogeriemarkt Rossmann, Verlängerung des Radwegs Albert-Schweitzer-Straße sowie gegenüber der Bahnlinie Nähe des Bolzplatzes Nord-West)

Plankstadt:

> Rathausplatz

> Helmlingplatz

> alle Spiel- und Bolzplätze

> Skater- und Dirtpark

> Castelnau-le-Lez Anlage

> 1200-Jahr-Park

> Vorplatz Vogelpark

> Festplatz

> Quartiersplatz Antoniusquartier

> Bouleplatz

> 1250-Jahr-Hütte im Raingewannweg

> Mehrzweckhallenparkplatz

> Gelände Humboldtschule und Friedrichschule

> Parkplatz Streitlach

> Hasenpfad am Friedhof

Rauenberg:

> Trockenturm

> Rathausplatz

> Kirchplatz

> Gerhard-Geißler-Platz,

> Grillhütte Malschenberg

Sandhausen:

> Lege Cap Ferret Platz in der Hauptstraße

> Gelände des Friedrich-Ebert-Schulzentrum inklusive Parkplatz zwischen Büchertstraße und Albert-Schweitzer-Straße

> Parkplatz in der Schützenstraße

> Parkplatz vor dem Walter-Reinhardt-Stadion in der Jahnstraße

> Festplatz in der Kleegartenstraße

> Rathausvorplatz in der Bahnhofstraße

> Parkplatz neuer Friedhof im Hermann-Löns-Weg

> Vorplatz "BWT-Stadion am Hardtwald" in der Jahnstraße

> Vorplatz Citybau Hauptstraße 92

> Parkanlage vor dem alten Friedhof in der Wingertstraße

> Parkplatz Kleintierzuchtverein im Lattweg

Sinsheim:

> Innenstadtbereich (begrenzt durch die Grabengasse im Westen und Norden, die Friedrichstraße im Osten und die Ladenstraße im Süden)

> Alla-Hopp-Anlage (Parkanlage zwischen Freitagsgasse und Wiesentalweg)

> Schwimmbadparkplatz/Festplatz (Parkierungsanlage am Schwimmbadweg/Lilienthalstraße)

> Öffentlicher Parkplatz Burg Steinsberg

Walldorf:

> Lindenplatz, Komplette Verkehrsfläche zwischen der Nußlocher Straße und der Johann-Jakob-Astor-Straße

> Drehscheibe, Kompletter Bereich zwischen Schwetzinger Straße 3 bis Bahnhofstraße 4 sowie von Hauptstraße 2 bis Johann-Jakob-Astor-Straße 1

> Fußgängerzone Hauptstraße, Bereich zwischen Hauptstraße 16 und Hauptstraße 24, ausgenommen genehmigte Außenbewirtschaftungsflächen

Weinheim:

> kleiner und großer Schlosspark

> Grundelbachstraße im Bereich der dortigen Fußgängerzone

> Haganderpark (Bahnhofstraße)

> Vogesenschau (Rentnereiche)

> Kreuzung Wachenbergstraße/Abzweigung zur Burgruine Windeck (Regierungskurve)

> Waidsee (im Bereich der "Schweinebucht")

> Außenbereich der Wachenburg und der Burgruine Windeck

> Hutplatz

Wiesenbach:

> Rathausplatz

Wilhelmsfeld:

> Parkanlage am Pavillon, Johann-Wilhelm-Straße 121

> José-Rizal-Park

> Außenanlagen der Christan-Morgenstern-Grundschule

> Außenanlagen der Odenwald-Halle

> Außenanlagen des kommunalen Kindergartens und des Multifunktionsspielfeldes

Zuzenhausen:

> Bahnhofsanlage an der Meckesheimer Straße

> Bereich Elsenzbrücke, Hauptstraße