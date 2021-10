> Die Initiative "Fair lesen" ist ein Zusammenschluss von Autoren, Verlagen und Buchhandlungen. In einem offenen Brief kritisieren sie einen Gesetzentwurf, der Rechtssicherheit schaffen soll für die Lizenzierung von E-Books für Bibliotheken. Die Bibliotheken fordern seit Jahren eine Regelung, da manche Verlage den Verleih von Neuerscheinungen erst verspätet oder den Verleih von E-Books gar nicht zulassen. Die Initiative "Fair lesen" sieht in dem Gesetzentwurf eine "Zwangslizenzierung". "Die erzwungene Online-Ausleihe zu Niedrigpreisbedingungen – insbesondere für Neuerscheinungen – wäre ein wirtschaftliches Desaster für alle, die vom Kulturgut Buch leben", heißt es beispielsweise auf der Homepage der Initiative. Zu den Unterstützern von "Fair lesen" gehören auch einige sehr bekannte Autoren und Autorinnen. So haben etwa Wladimir Kaminer, Charlotte Link, Jagoda Marinic’ oder Sebastian Fitzek den offnen Brief als Erstunterstützer unterzeichnet. krs