> Das Projekt "Neckarorte" begann im Jahr 2016 mit zeitlich begrenzten Veranstaltungen an vier Standorten: dem westlichen Neckarlauer in der Altstadt, der Adler-Überfahrt in Schlierbach, dem Iqbalufer in Bergheim und dem Kerweplatz am Wieblinger Altneckar. 2018 kam der Bereich rund um das alte Römerbad am nördlichen Brückenkopf der Ernst-Walz-Brücke in Neuenheim hinzu. Im Juli soll an der Alten Brücke ein sechster "Neckarort" entstehen.

> Die "Neckarorte" sind frei zugänglich und voraussichtlich bis Oktober geöffnet. In diesem Sommer sind es neben dem Standort an der Alten Brücke auch der Neckarlauer, wo es seit Mitte Juni wieder einen Stadtstrand gibt (mit Bar), das Iqbalufer und das Römerbad (mit Bar).

> Am Römerbad steht in den kommenden Wochen auch das "Rote Haus am Neckar" samt Bühne und Kinoleinwand. Start dort ist am 2. Juli mit einem Open-Air-Gottesdienst. Das komplette Programm gibt es unter: neckarorte-heidelberg.de. Künstlerinnen und Künstler aller Sparten, die dort auftreten wollen, können sich per E-Mail an info@neckarorte-heidelberg.de wenden. pne