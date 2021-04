> Die Straßenbahnbrücke über der Autobahn A 5 zwischen Eppelheim und Heidelberg wurde im Oktober 2017 abgerissen und anschließend zweigleisig und breiter wieder aufgebaut. Zudem entstanden in Eppelheim ein Kreisverkehr an der Hauptstraße in Höhe der Hildastraße sowie eine neue Rad- und Gehwegunterführung. Im Dezember 2018 fuhren die Straßenbahnen der Linie 22 erstmals über die neue Brücke. Die Gesamtkosten des Gemeinschaftsprojekts der Städte Eppelheim und Heidelberg mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) belaufen sich auf rund 18 Millionen Euro, wovon zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro auf Eppelheim entfallen. Die genaue Summe steht wegen eines Rechtsstreits noch nicht fest.

> Die Initiative "Bürgerbegehren Eppelheim" formierte 2015 einen Protest gegen den Neubau der Brücke, sammelte 1352 Unterschriften und erzwang so den ersten Bürgerentscheid in der Geschichte Eppelheims. 4585 von 11.669 Wahlberechtigten gaben am 3. Juli 2016 ihre Stimme ab. 21,9 Prozent aller Wahlberechtigten stimmten mit "Nein" und damit für das Bauprojekt, 17,3 Prozent mit "Ja" und somit gegen die Pläne. Am 26. September kommt es zum zweiten Eppelheimer Bürgerentscheid, wenn es um die Pläne für ein neues Einkaufszentrum im Süden der Stadt geht.

> Bernd Binsch war Sprecher des "Bürgerbegehren Eppelheim" und somit einer der Wortführer der Initiative. Der 53-jährige Architekt lebt seit über 20 Jahren in Eppelheim, war lange Jahre im Vorstand des ASV und des örtlichen BDS tätig. Er ist seit 2015 Vorsitzender der Eppelheimer Liste und seit 2017 deren Fraktionssprecher im Gemeinderat. (bmi)