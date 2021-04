> Mr. Wash betreibt Autowaschanlagen und Tankstellen seit 1964. Damals eröffnete Richard Ennings Vater Joseph in Düsseldorf die erste Waschanlage. Er hatte Anfang der 1960er Jahre in New York eine der ersten Waschstraßen der USA gesehen und brachte das Konzept nach Deutschland.

> Das Unternehmen hat heute bundesweit 30 Standorte, überwiegend in Nordrhein-Westfalen, aber etwa auch in Mannheim. Die größte Anlage befindet sich in Stuttgart und erstreckt sich über eine Fläche von 24.000 Quadratmetern. Insgesamt können dort 100 Mitarbeiter 400 Autos gleichzeitig reinigen. (ste)