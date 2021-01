> Das "Push"-Gelände hat seinen Namen von der dort einst unweit vom Sportzentrum ansässigen Baufirma Busch, deren Name etwas verballhornt wurde. Im Oktober 2003 gründete sich ein Verein, der das Areal für die Kinder und Jugendlichen nutzbar machen sollte. 2004 stellte das der Gemeinderat auf eine ordentliche Grundlage. Zu dieser Zeit gab es noch den Jugendtreff Schriesheim (JuTS), der 1998 gegründet wurde. Doch der JuTS im Erdgeschoss des Volkshochschulhauses lief nicht rund. Es gab immer mal wieder Klagen über Randale und Verwahrlosung.

Spätestens als 2003 Sozialarbeiterin Kathrin Michelmann Schriesheim verließ, gab es Diskussionen um dessen Schließung – gegen den heftigen Protest der Jugendlichen, zumal das "Push"-Gelände ja noch längst nicht fertig war. Nach zehn Jahren löste sich der JuTS 2008 auf, weil bei der Volkshochschule der Mietvertrag auslief – und verschmolz mit dem "Push"-Verein, eine Kooperation bestand schon seit 2005.

Auf dem "Push"-Gelände bauten die Jugendlichen seit 2004 die alte Baracke meist in Eigenarbeit um und wurden erst 2010 fertig. Nach etlichen Partys, Konzerten und Ferienspielaktionen wurde es in den letzten Jahren ruhiger. Nach Klagen über Vandalismus in den Weingärten gab es vor einem knappen Jahr wieder Pläne, das Areal neu zu beleben. hö