> Die sieben Naturparke in Baden-Württemberg nehmen rund 36 Prozent der Landesfläche ein. Mit rund 150.000 Hektar ist der Naturpark Neckartal-Odenwald der drittgrößte Naturpark in Baden-Württemberg.

Als Großschutzgebiete erhalten sie die facettenreichen Kulturlandschaften im Einklang von Menschen, Tieren und Pflanzen. Sie sind Motoren für die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums in Baden-Württemberg. Mehr als 430 Kommunen in 37 Stadt- und Landkreisen sowie zahlreiche Vereine, Verbände und Ehrenamtliche engagieren sich in den Naturparken und wirken in deren Entscheidungsgremien und Netzwerken mit. Auf diese Weise wird mit allen Interessengruppen die Zukunft der ländlichen Regionen gestaltet.

Zu den gemeinsamen Aktivitäten gehören Veranstaltungen wie der Markt der Naturparke, der Brunch auf dem Bauernhof und Kampagnen wie die Blühenden Naturparke, des Weiteren Veröffentlichungen wie das Magazin "#Naturpark", eine Jahresbilanz und Pocket-Broschüren zu Freizeitthemen in den Naturparken. Zudem lassen sich alle sieben Großschutzgebiete regelmäßig als "Qualitätsnaturparke" durch den Verband Deutscher Naturparke zertifizieren. (pm)