Schefflenztalschule Grund- und Werkrealschule

> Kontakt: Oberer Herrlichweg 25, 74850 Schefflenz, (0 62 93) 9 55 95, poststelle@schefflenz.schule.bwl.de.

> Schulleiter: Markus Hebestreit

> Schüler- und Lehrerzahl: Verbundschule (Grund- u. Werkrealschule): Schüler gesamt: 203, davon 76 in der Grundschule, 127 an der Werkrealschule, von diesen 18 am Standort Billigheim und 13 am Standort Seckach, Lehrer insgesamt 16.

> Schulabschluss: Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10, mittlerer Bildungsabschluss nach Klasse 10.

> Anmeldung: Standort Billigheim, Schulstr. 30, Tel.: (0 62 65) 5 53; Standort Seckach, Schulstr. 5, Tel.: (0 62 92) 16 42.