> Schulstatistik: "Eine erfreuliche Entwicklung" liest Bürgermeister Markus Günther aus der Schulstatistik ab, die Hauptamtsleiter Helmut Hotzy am Montag dem Gemeinderat präsentierte. In Sachen Schülerzahlen bewege man sich fast wieder auf dem Stand von 2015, nachdem die Anzahl zwischenzeitlich von mehr als 850 auf 820 gesunken war. Der Unterschied zu 2015 liegt darin, dass inzwischen zwar weniger Schüler eine weitergehende Schule in Walldürn besuchen, die Grundschulen aber allesamt deutliche Zugewinne verzeichnen. Dementsprechend gibt es sowohl in Altheim als auch in Rippberg jeweils eine zusätzliche Klasse. In Rippberg soll diese zunächst im Bürgerhaus beschult werden, bis die Erweiterung der Grundschule abgeschlossen ist.

> Fahrbahnmarkierung fehlt: Stadtrat Mischa Kuhn mahnte an, dass am Theodor-Heuss-Ring am Friedhof die Markierung der Mittellinie fehle und es schon zu so mancher gefährlicher Begegnung auf dem Streckenabschnitt gekommen sei. Die Verwaltung will nun das weitere Vorgehen prüfen. jam