> Volker Schneider beschäftigte sich bereits in seiner Kindheit mit Musik und Gesang. Mit 16 Jahren kam er beim MGV "Sängerbund" Großsachsen zum Chorgesang. Eine Dirigentenausbildung folgte bei Emil Schuhmacher. Sein großes Vorbild war Albert Klosa, ein hoch geschätzter Chorleiter in der Sängerwelt, der ihn auch förderte. 1968, nach dessen Tod, wurde Schneider sein Nachfolger beim "Sängerbund". Bald wurden auch andere Chöre auf den jungen Leiter aufmerksam. Auf seinem Tagesplan stand neben seiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer die Chorarbeit. Dazu gehörten regelmäßige Proben, Teilnahme an Wertungssingen, Singen zu vielerlei familiären Anlässen und die Veranstaltung von hochkarätigen Chor-Jubiläums- und Benefizkonzerten.

Seine Begeisterung für Chorreisen führte ihn mit seinen Sängern immer wieder in andere Länder. So war er mit ihnen unter anderem in der Türkei, den USA, Neuseeland, Namibia/Südafrika, in Brasilien und Argentinien. Aber auch Konzertreisen in nahezu alle europäischen Länder sind unvergessen wie eine Rom-Reise mit Papstaudienz und Auftritt im Petersdom.

Ein besonderes Projekt war die Einweihung des Carl-Benz-Stadions in Mannheim 1994 mit 1000 Chorstimmen aus der Kurpfalz und Joy Fleming. Und eine große Herausforderung war für ihn als Projektleiter die Organisation des mehrfach ausgezeichneten Weinheimer Musicals "Glasnost", das vor 25 Jahren seine Uraufführung hatte. Mit über 300 Personen reiste er 1996 nach Moskau. Insgesamt drei Aufführungen fanden dort in der Musikakademie statt. Als Projektleiter der Goldbeck-Veranstaltungsreihe "Kinder sind der Rhythmus dieser Welt" hat er sich für die Kooperation "Schule und Verein" eingesetzt. (wabra)