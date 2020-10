Wilhelm Mayer schaufelt Äpfel in die Grube, wo sie gewaschen und dann vermaischt werden. Foto: Winfried Glasbrenner

Im Kraichgau wird vergorener Apfel- oder Birnensaft seit jeher als "Moschd" bezeichnet. In anderen Regionen nennt man den frisch gekelterten Saft, auch den der Trauben, Most – im Gegensatz zum vergorenen Produkt, das dann Apfelwein, im Hessischen "Äpplwoi", heißt. Auch die Schwaben kennen den "Echten Schwäbischen Bieremoscht", der ausschließlich aus Mostbirnen hergestellt wird, und in bestimmten Regionen der Schweiz etwa nimmt die Mosterzeugung traditionell ebenfalls einen hohen Stellenwert ein. (wig)