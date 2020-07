> Die Gewaltambulanz am Institut für Rechtsmedizin gibt es seit November 2011. Sie bietet ein zeitnahes, niederschwelliges und kostenfreies Angebot für von Gewalt betroffene Personen. Das Ärzteteam garantiert rund um die Uhr eine rechtsmedizinische Beweissicherung. Jedes Opfer kann selbst entscheiden, ob Anzeige erstattet wird – sie ist keine Voraussetzung für eine Untersuchung. Die Mitarbeiter der Gewaltambulanz sind mobil und kooperieren mit Kliniken, Arztpraxen, der Polizei, Kindergärten und dem Jugendamt: So können immer wieder gefährdete Personen – vor allem Kinder und Frauen – identifiziert und fortan vor Gewalt oder Missbrauch geschützt werden. Weil das Modell so erfolgreich ist, gibt es Pläne, auch in der Landeshauptstadt Stuttgart eine Gewaltambulanz zu eröffnen.

2019 wurden über 500 Gewaltopfer untersucht, davon 240 aus Heidelberg. 2020 steigen die Zahlen bislang. Leiterin Prof. Kathrin Yen führt dies auch auf die Coronakrise zurück. Die Ambulanz ist unter Telefon 0152 / 54648393 rund um die Uhr erreichbar. rie