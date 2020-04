> Eine Leserin erinnerte sich an die Ereignisse und schrieb der RNZ: "Mein Mann (Jahrgang 1937) war bei der Bundeswehr in Holzminden und ein Wochenende zu Hause in Zivil. Am Bahnhof Heidelberg wurden alle Soldaten in Uniform am Reisen gehindert. Mein Mann, da er in Zivilkleidung war, durfte nach Holzminden fahren, wurde aber in der Kaserne gleich in Quarantäne gebracht (28 Tage in einem Einzelzimmer), da er aus Heidelberg kam. Damals wurde das ganze Bergheimer Viertel mit der alten Medizinischen Klinik gesperrt und Heidelberg war im Schock."