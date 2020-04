Zur Person

Peter Limberger ist in Walldürn geboren und aufgewachsen. Im Anschluss an sein Ingenieurstudium in Karlsruhe ging er mit einem Stipendium nach Atlanta und arbeitete später in Chicago. Weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren Südamerika, Afrika und Asien. Er arbeitete für einen Konzern in Düsseldorf und machte sich 1990 in Berlin selbstständig. 2009 entschied er sich zusammen mit seiner Familie, den gemeinsamen Wohnsitz nach Ottawa im US-Bundesstaat Illinois zu verlegen. Dort hat Peter Limberger zahlreiche unternehmerische Projekte in Angriff genommen. Er betreibt unter anderem eine Schreinerei, ein Restaurant mit eigener Brauerei, ein Luftfahrtunternehmen, ein Chemie- und einImmobilienentwicklungsunternehmen. Zusammen mit seiner Frau Inga Carus kümmert sich der heute 71-Jährige leidenschaftlich um den Erhalt des zum Museum gewordenen Herrenhauses "Hegeler-Carus-Mansion", das von Eduard Hegeler – dem Ur-Ur-Großvater seiner Frau – im 19. Jahrhundert erbaut wurde. (B.G.)