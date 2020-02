> Den Jugendgemeinderat gibt es bereits seit 2006. Er vertritt die Interessen aller Heidelberger Jugendlichen in der Kommunalpolitik. Der Jugendgemeinderat besteht aus 30 gewählten Mitgliedern im Alter von 14 bis 19 Jahren sowie sechs beratenden Mitgliedern aus der Mitte des "Erwachsenen"-Gemeinderates. Die Jugendlichen sind für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt.

Der nunmehr achte Jugendgemeinderat wurde im Dezember vergangenen Jahres neu gewählt. 51,6 Prozent der wahlberechtigten Schülerinnen und Schüler gingen dabei vom 9. bis 14. Dezember an ihren jeweiligen Schulen und im Haus der Kinder- und Jugendförderung der Stadt in der Plöck 2a an die Wahlurnen.

Insgesamt 55 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich um die 30 Sitze beworben. Gewählt wurden dieses Mal hauptsächlich Männer – so sind im neuen Jugendgemeinderat nur neun junge Frauen vertreten, dafür aber 21 junge Männer im Alter von 14 bis 19 Jahren. Sieben der 30 neu gewählten waren bereits in den beiden Jahren zuvor Mitglieder des Gremiums.