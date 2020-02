Der Biber war in Deutschland bis weit ins 19. Jahrhundert hinein flächendeckend angesiedelt. Über Jahrhunderte wurde das größte Nagetier Europas jedoch intensiv gejagt. Die Menschen nutzten sein Fleisch als Fastenspeise, denn Biber galt als Fisch und war den Gläubigen erlaubt. Sein dichtes Fell war begehrt für Hüte und sein Drüsensekret, Bibergeil genannt, wurde lange Zeit für ein Wunderheilmittel gehalten. Die Jagd führte dazu, dass der Biber im Donau- und Rheingebiet sowie den Nebenflüssen komplett ausgerottet war und sich nur in wenigen Bereichen der Elbe retten konnte. Das erzählt der Meckesheimer Biberexperte Hilmar Grzesiak, nachdem dort zuletzt vermehrt Biberspuren entdeckt wurden (siehe Artikel oben). Dass der Biber heute in der Region rund um Heidelberg wieder heimisch ist, begründet Grzesiak mit der "Wiedereinbürgerung", die bereits Mitte der 1960er als eine Maßnahme zur Biodiversität in Bayern gestartet wurde. Bis 1980 wurden etwa 120 Biber in Bayern angesiedelt. Damit hatten die Nager eine gute Ausgangssituation, um eine stabile Population aufzubauen. Schätzungen zufolge gibt es heute rund 22.000 Biber in Bayern. Von dort aus haben sie dem Meckesheimer Experten zufolge ihre Reise über Altmühl und Kocher nach Baden-Württemberg angetreten. Hinzu kommen weitere wandernde Biber von Südosten über Donau und Iller, von Süden aus der Schweiz (hier wurden die Nager bereits 1956 wiederangesiedelt) über den Hochrhein und von Westen aus Frankreich vom Elsass. Laut Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gibt es inzwischen wieder über 5500 Biber in Baden-Württemberg – Tendenz steigend. (lew)