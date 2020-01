Verkehrsplanung ist ein wichtiger Aspekt beim Feuerwehrhaus-Neubau: Das Meisterei-Areal ist weitläufig und bietet Platz für eine Mini-Umgehung von verkehrsträchtigen Knotenpunkten. Über einen Kreisverkehr am künftigen Kaufland-Markt in der Neulandstraße würde der Verkehr über die Gutenbergstraße und das Meisterei-Gelände in der Schwarzwaldstraße auf die Ortsausfahrt der L 550 gelenkt. Der Planung im Weg steht allerdings im Moment ein Block kleinerer Einfamilienhäuser – sechs Einheiten, bewohnt von Mitarbeitern der Autobahnbetreiber. Die Wohnungen stünden dem Bau des Feuerwehrgerätehauses nicht im Weg, sagt Tobias Schutz: "Das Projekt ist ohne dieses Gelände realisierbar." Längerfristig – hier denke man im Rathaus in Zeiträumen von "fünf Jahren plus" – müssten die Häuser dem Straßenbau jedoch weichen. Sollte die Trasse umgesetzt werden, "suchen wir Alternativen", versichert Schutz. (tk)