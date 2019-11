>Das Kulturhaus Karlstorbahnhof hat sich seit seiner Eröffnung 1995 zu einer vielfach ausgezeichneten Veranstaltungsadresse mit deutschlandweitem Renommee entwickelt. 2021 soll es mit allen Sparten von der Altstadt in die Südstadt ziehen und künftig in der ehemaligen Kutschenhalle in den Campbell Barracks zu Hause sein. Mit dem Spatenstich am 4. November hat offiziell der Bau des neuen Karlstorbahnhofs begonnen. Am neuen Standort hat die vielfach ausgezeichnete Kulturinstitution flexiblere und erweiterte Möglichkeiten für ihr Programm, das mit Konzerten, Theater, Kino, Kabarett, Comedy, Clubkultur, Vortragsveranstaltungen und Literatur jedes Jahr über 100.000 Besucherinnen und Besucher anzieht. Das dann ehemalige Gebäude ist denkmalgeschützt und wurde zwischen 1936 und 1938 von Walter Lay errichtet. 1982 wurde das Bahnhofsgebäude als Behördenzentrum umgenutzt. Für die Nachnutzung ist ein Bürgerbeteiligungsverfahren vorgesehen. (ani)