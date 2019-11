Der Ausbau in Helmstadt-Bargen kann beginnen

Über „das größte Geschenk in den letzten zehn Jahren, schon vor Weihnachten“, freute sich Bürgermeister Wolfgang Jürriens; „heimisch gefühlt“ habe sich das Internetunternehmen Breitbandversorgung Rhein-Neckar (BBV) in der Gemeinde, sagte Regionalleiter Robert Link. Beim symbolischen Spatenstich am gestrigen Donnerstag zeigten sich alle Parteien glücklich über den Beginn des Glasfaserausbaus.

Zwar stand der Bagger nur zur Dekoration auf dem Platz vor dem Rathaus, aber „Ende nächster oder spätestens übernächste Woche“ sollen die Tiefbauarbeiten beginnen, erläuterte Marcus Böker, Leiter des kommunalen Netzausbaus der BBV. Die Sorgen eines Bürgers, dass der Rathausplatz aufgerissen werden muss, waren also unbegründet. Derzeit koordiniere man gemeinsam mit dem Bauamt, wo die Arbeiter der Firma „Telsita“, der deutsche Ableger des schwedischen Tiefbauunternehmens „Fiber X“, dann loslegen sollen. Böker wusste nur, dass der erste Verteilerkasten sehr zentral liegen werde, von dem man sich dann „wie eine Spinne“ nach außen vorarbeite. Ein Jahr sollen die Arbeiten dauern, dann sollen Helmstadt, Bargen und Flinsbach ans Glasfasernetz angeschlossen sein. Minusgrade könnten die Arbeiten verzögern, da dann der Boden zu hart sei. (fro)