In der Region ist noch unklar, welche Belastungen auf die Bürger zukommen. Teilweise stehen die Haushaltsberatungen erst an, teilweise wurden schon Gebühren erhöht. In Heidelberg heißt es: "Aktuell sind keine Gebührenerhöhungen im Gespräch", so ein Stadtsprecher. Die Haushaltslage sei recht entspannt. "Auch die Grund- und die Gewerbesteuer werden in absehbarer Zeit nicht angehoben." hol