Hintergrund

Der CO2-Ausstoß der Stadt Heidelberg ist zwischen 1987 und 2018 um 13 Prozent gesunken. Das hat das Institut für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) in einer neuen Studie festgestellt. Der höchste Ausstoß wurde dabei 2004 festgestellt. Damals wurde der sogenannte "Peak" erreicht, seitdem sinken die Zahlen. Damit ist Heidelberg beim Klimaschutz zwar bereits weiter als die allermeisten anderen Kommunen der Welt. Es gibt jedoch auch Städte, in denen die Einsparungen deutlich höher waren. Kopenhagen zum Beispiel hat seine CO2-Emissionen im gleichen Zeitraum um etwa 60 Prozent gesenkt. Zudem liegen die Heidelberger Einsparungen klar unter dem, was der "Masterplan 100% Klimaschutz" vorsieht. Das liegt laut den Ifeu-Experten jedoch vor allem daran, dass die Stadt stark gewachsen ist. Denn der CO2-Ausstoß pro Kopf ist im gleichen Zeitraum um 30 Prozent gesunken.

Die größten Einsparungen gab es im Beobachtungszeitraum bei den städtischen Gebäuden. Hier ging der Ausstoß um 40 Prozent zurück. (dns)