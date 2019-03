Hintergrund

Der internationale Ideenwettbewerb "Multihalle - Democratic Umbrella" wurde vom Verein Multihalle Mannheim in Kooperation mit der Stadt Mannheim, der Architektenkammer Baden-Württemberg, dem BDA Baden-Württemberg und der IBA Heidelberg ausgelobt. 50 Einreichungen aus aller Welt sind eingegangen. Die Teilnehmer - neben etablierten Architekten, jungen Architekturbüros, Architektur-Absolventen und Studierenden - kommen nicht nur aus Deutschland und vielen europäischen Ländern, sondern auch aus den USA, Russland, Malaysia, Ägypten und Uganda.

Im Rahmen einer zweitägigen Jurysitzung werden jetzt in Mannheim die besten Ideen ermittelt. Aufgrund der Vielschichtigkeit, Besonderheit und Komplexität der Aufgabe wurde darauf Wert gelegt, das Preisgericht nicht nur international, sondern auch interdisziplinär zu besetzen. Insgesamt ist ein Preisgeld in Höhe von 24.000 Euro ausgelobt. Die prämierten Arbeiten werden am Samstag, 23. März, um 12 Uhr,im Marchivum präsentiert. (jami)