Hintergrund

Auf dem "Schulcampus Mitte" kommt es seit Anfang 2018 vermehrt zu Straftaten, von der die drei dort ansässigen Schulen unterschiedlich stark betroffen sind:

> Pestalozzi-Schule: In die Grundschule und die benachbarte Sporthalle wurde seit Oktober 2018 mindestens sechs Mal eingebrochen. Die Täter haben jedes Mal für Chaos gesorgt und Sachschaden im vier- bis fünfstelligen Euro-Bereich angerichtet. Hinzu kamen mehrere Fälle von Sachbeschädigungen und Vandalismus - etwa Graffiti-Schmierereien und eingeschlagene Fensterscheiben.

> Willy-Hellpach-Schule: Die Polizei verzeichnete in der Berufsschule seit Februar 2018 insgesamt fünf Einbrüche sowie sechs Sachbeschädigungen.

> Helmholtz-Gymnasium: Das Gymnasium blieb seit Anfang 2018 komplett von Einbrüchen verschont - was vermutlich auch an der Lage direkt an der Rohrbacher Straße liegen dürfte. Hier kam es "nur" zu vier Fahrraddiebstählen. (dns)