> Die Bewegung: Die 16 Jahre alte Schwedin Greta Thunberg bestreikt seit August 2018 jeden Freitag die Schule, um stattdessen vor dem Sitz der schwedischen Regierung in Stockholm für mehr Klimaschutz zu protestieren. Auf der ganzen Welt haben sich Schüler ihrem Ziel angeschlossen. Herausgekommen ist die Bewegung "Fridays for Future".

> Die Demos: Die Demonstrationen erreichten am Freitag ihren vorläufigen Höhepunkt. In mehr als 100 Ländern wurden mehr als 1600 Kundgebungen von Schülern erwartet. In Baden-Württemberg gingen Schüler in Karlsruhe, Stuttgart, Heidelberg oder Mannheim auf die Straße.

> Die Region: Die Kinder der Pestalozzi-Schule sind Vorreiter an Neckar und Bergstraße. Wenn überhaupt, nahmen Schüler aus der Region bislang an Kundgebungen etwa in Heidelberg teil. Die Schülermitverantwortung des Kurpfalz-Gymnasiums aus Schriesheim hatte ihre Mitschüler am Donnerstag dazu aufgerufen, dort mitzulaufen, zog dies im Laufe des Tages aber wieder zurück. (mwg)