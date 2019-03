Klassisches beim Frühling

> Yefim Bronfman spielt am 17. März, 19.30 Uhr, in der Stadthalle Werke von Schumann, Debussy und Schubert. Der 1958 in Taschkent geborene Pianist emigrierte mit 15 Jahren nach Israel und studierte in den USA bei Rudolf Serkin und Leon Fleisher. 1997 wurde seine Bartók-Interpretation mit einem Grammy ausgezeichnet. Der Pianist, der auch in einem Roman von Philip Roth Erwähnung findet, spielte zuletzt 1984 in Heidelberg und gibt sein Debüt beim "Frühling". Zum Konzert gibt es um 18.45 Uhr eine Einführung zu Schuberts Klaviersonate Nr. 19 in c-Moll.

> After Work Konzert im Frauenbad am 20. März, 19 Uhr: Die Pianistin Elisabeth Bauß, Alumna der Festival Akademie, und der junge amerikanische Geiger Nathan Meltzer sind mit Werken von Bach, Franck und Tschaikowsky zu hören. Der knapp 20-jährige Geiger studiert an der Juilliard School in New York bei Itzhak Perlman und tritt erstmals beim "Frühling" auf.

> Mitsuko Uchida und das Mahler Chamber Orchestra sind am 20. März, 19.30 Uhr, in der Stadthalle zu hören. Das Programm der japanischen Pianistin umfasst die Mozart-Klavierkonzerte Nr. 19 (F-Dur) und 20 (d-Moll), die Uchida vom Klavier aus leitet. Dazwischen sind Stücke aus Alban Bergs "Lyrischer Suite" zu hören. (MR)