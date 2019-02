Hintergrund

Den Haushaltsplan 2019 in doppischer Form hat der Gemeinderat in Wiesenbach ebenso verabschiedet wie den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Die Pro-Kopf-Verschuldung inklusive des Eigenbetriebs liegt zum Beginn des Haushaltsjahres bei 761 Euro. In der folgenden Übersicht sind die wichtigsten Zahlen aufgeführt. Alle Angaben in Millionen Euro. (ke)

> Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge 6,9

Ordentliche Aufwendungen 6,84

Gesamtergebnis 0,06

> Wichtigste Erträge:

Steuern, ähnliche Abgaben 3,34

Zuweisungen und Umlagen 2,24

Entgelte für öffentl. Leistungen 0,8

> Wichtigste Aufwendungen:

Transferaufwendungen 3,32

Personalaufwendungen 1,4

Sach- und Dienstleistungen 1,12

Finanzhaushalt

Überschuss Ergebnishaushalt 0,52

Bedarf aus Investitionen -0,56

Bedarf aus Tilgungen -0,0

Finanzierungsbedarf insgesamt -0,11

Investitionen

> Wichtigste Ausgaben:

Kindergarten/Schule/Mensa 0,25

Erwerb von Grundstücken 0,14

Breitbanderschließung 0,13

Geh- und Radwegerschließung 0,1

Eigenbetrieb Wasserversorgung

> Erfolgsplan

Erträge 0,35

Aufwendungen 0,31

Gewinn 0,04