> Die "Zehn-Euro-Regel" ist ein Spaß, der seit dem Spatenstich für das Parkhaus an der Dr.-Sieber-Halle Einzug in die oft mit Humor gespickten Sitzungen des Sinsheimer Gemeinderats gehalten hat. Alles fing mit einem Versprecher von Oberbürgermeister Jörg Albrecht an. Beim Spatenstich - nur wenige Tage nach der feierlichen Taufe der Stadthalle als Dr.-Sieber-Halle - sprachen zuerst Albrecht, dann mehrere Redner aus Gewohnheit von der Stadthalle. "Wer’s künftig noch mal sagt", witzelte Albrecht, "muss zehn Euro in die Kasse packen." Der neue Name solle allen in Fleisch und Blut übergehen. Dies ist auch der Grund, weshalb Besucher öffentlicher Anlässe in Sinsheim in jüngster Zeit regelmäßig ein trocken eingeworfenes "zehn Euro!" zu hören bekommen - dann hat jemand unbewusst "Stadthalle" gesagt. (tk)