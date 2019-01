Hintergrund

> Christian Wolf (Grüne Liste): "Mit Ihnen war es immer ein sehr respektvolles Miteinander, was in den letzten Jahren zu einem vertrauensvollen Verhältnis geworden ist. Sie waren die tragende Säule, an denen sich die Statik des Rathauses ausrichtete. Was Sie im Gemeinderat vorgeschlagen haben, hatte immer Hand und Fuß."

> Andrea Diehl (CDU): "Wir haben von Ihnen immer sehr sachkundige und geradlinige Antworten bekommen. Man könnte Sie auch als den Schriesheimer Gemeinderats-Almanach bezeichnen."

> Heinz Kimmel (Freie Wähler): "Ich durfte damals Ihrer Beförderung zum Hauptamtsleiter zustimmen, das war die richtige Wahl. Sie waren ein Vorbild und Ratgeber in allen Bereichen, in denen Sie zuständig waren."

> Sebastian Cuny (SPD): "Für viele verkörpern Sie den klassischen deutschen Beamten - im positiven Sinne. Sie sind korrekt, fleißig und loyal."

> Wolfgang Renkenberger (FDP): "Mit ihren Charaktereigenschaften waren Sie der richtige Mann am richtigen Ort. Niemand hier hat den geringsten Zweifel daran, dass sich Ihr Nachfolger gut einarbeiten wird. Wir werden Sie aber trotzdem vermissen." fjm