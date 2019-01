Hintergrund

Kritiker von "Südlink" lehnen eine "Monsterleitung" vehement ab. Deshalb werden keine Strommasten aufgestellt, stattdessen kommt das Kabel 1,60 Meter tief in die Erde. Für die 702 Kilometer lange Strecke zwischen Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und Leingarten werden, je nach Ausführung, zwischen 3000 und 5000 Kilometer Kabel benötigt. Dafür werden Lieferanten weltweit gesucht. Die Versorgung mit Windenergie aus dem Norden soll 2025 den Atomstrom ablösen. Weil der letzte Reaktor in Neckarwestheim am 31. Dezember 2022 vom Netz geht, muss eine Zwischenlösung gefunden werden. Die Kosten für "Südlink" werden auf zehn Milliarden Euro geschätzt. (hgf)