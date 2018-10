Hintergrund Kleist-Archiv

Schon 2012 hatte sich Emig an die Verwaltung wegen der Zukunft des Kleist᠆Archivs gewandt. Vor seinem Ruhestand schrieb er OB Mergel, dass er den Gemeinderat nie als "Verhinderungsinstanz" gesehen habe und: "Ihr Problem ist die Sammlung. Sie ist die Achillesferse, mit der Sie langfristig leben müssen, wenn Sie sie jetzt nicht befriedigend lösen. Die Sammlung muss laut Vertrag betreut werden, und das frisst leider sehr viel Arbeitszeit, ohne dass ein erkennbarer Nutzen entsteht. Wenn Sie diese Aufgabe schleifen lassen, gibt es irgendwann Prügel. Also geben Sie die einfach weg und machen daraus noch eine großherzige Gabe und eine Huldigung an den Dichter, für die Sie sich feiern lassen. - So macht man das!" (bfk)