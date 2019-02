> 43.000 Übernachtungen gab es im Jahr 2017. Erfasst werden nur Anbieter mit mindestens zehn Betten. Die Zahlen für 2018 gibt das Statistische Landesamt diesen Monat bekannt.

> Flusskreuzfahrtschiffe legten 76-mal in Eberbach an und brachten so rund 8000 Übernachtungsgäste in die Stadt.

> 161 Stadtführungen gab es 2018. Neu aufgenommen wurden die Geo-City-Tour und die Route der Sandsteinbrüche.

> 16.000 Euro umfasst das Werbebudget für 2019, wovon rund 14.500 Euro bereits verplant sind. Dazu kommen knapp 10.000 Euro für die vier Mitglieder der Marketinggemeinschaft Romantische Vier. (by)