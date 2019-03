Nicht nur als rüstiger Jubilar, der jetzt auf "sein neuntes Lebensjahrzehnt blickt", wie Bürgermeister Frank Werner formulierte, stand Jürgen Goertz im Bürgersaal vor den Ehrengästen, sondern auch als eigenes Bildnis: Entstanden war dies vor einigen Jahren in New York, wo der Künstler eine Gruppe Studenten betreute. "Nicht ein Bild der Arroganz, sondern des Respekts an die Hochhäuser, die Bauten in New York" soll es zeigen. Zu sehen ist sein Haupt mit den Zügen der Freiheitsstatue auf einem Backstein - eine Anspielung auf den "Ground Zero" nach dem Anschlag - mit den vergoldeten Strahlen der Freiheit und, als provokantes Statussymbol, einem Porsche auf dem Kopf. Viele Diskussionen gab es gerade deshalb, sagte Goertz. (ram)