Es gibt keinen Hinweis darauf, dass 5G Covid-19 verursachen kann.

> Ursache bekannt: Die Ursache dieser Krankheit ist bereits identifiziert: der Virus mit dem Namen Sars-CoV-2. Bestätigen lässt sich das dadurch, dass Forscher Tiere mit diesem Virus infizieren können und diese anschließend Symptome entwickeln. Außerdem lässt sich der Virus bei Menschen, die an Covid-19 erkranken, nachweisen, während das bei der Mehrheit der gesunden Menschen nicht möglich ist. Menschen, die krank waren, haben Antikörper gebildet, die den Virus erkennen, während dies bei Menschen, die ein negatives Testergebnis aufweisen und gesund sind, nicht der Fall ist.

> Frühere Pandemien: Viren verbreiten sich, modifizieren sich und übertragen sich permanent von Tieren auf Menschen. Wissenschaftler warnen schon seit einiger Zeit vor der Gefahr, dass so ein pandemischer Virusstamm entsteht. Andere Coronaviren und Pandemien entwickelten sich in der Vergangenheit ohne den Einfluss von 5G.

> Corona weiter verbreitet als 5G: Menschen in Gebieten ohne 5G haben sich mit Sars-CoV-2 angesteckt und sind an Covid-19 erkrankt. Der neue Mobilfunkstandard kann also keine Voraussetzung für eine Infektion sein.

> Plausibilität: Es gibt keinerlei Hinweise, dass 5G bei der Verbreitung, Entstehung oder Schwere irgendeiner anderen ansteckenden Krankheit eine Rolle spielt. (jam)