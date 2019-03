"NKY Medical"-Aktie legt an der Börse seit 21. Februar kräftig zu

rie. Nachdem das Uniklinikum am 21. Februar die Meldung vom "marktfähigen Bluttest für Brustkrebs" veröffentlicht hatte und in den darauffolgenden Tagen Medien weltweit darüber berichteten, passierte etwas Bemerkenswertes: Die Aktie der chinesischen Firma NKY Medical, die den Brustkrebs-Bluttest in China vermarkten soll, stieg. Und stieg. Und stieg.

Stand der Kurs am 21. Februar noch bei 14,22 chinesischen Yuan (CNY), lag er am Freitag schon bei 22,13 CNY - ein Anstieg von 55 Prozent. Das Aktienportal Aktiencheck.de hat dafür eine Erklärung: "NKY Medical wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet." Das habe eine Auswertung diverser Kommentare ergeben. Das Portal schreibt zudem: "Darüber hinaus wurden (...) überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen."

Ob die Pressemitteilung auch mit dem chinesischen Partner NKY Medical abgesprochen war, ist unklar. Eine entsprechende Anfrage der RNZ beantwortete das Uniklinikum nicht.