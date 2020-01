Schönau-Altneudorf. (cm) Der Stillstand beim Pflegeheim "Haus Steinachtal" (siehe Artikel oben) hat auch den neuen Bürgermeister Matthias Frick – erst seit Anfang Januar im Amt – alarmiert. Er war im Wahlkampf und auch nach seiner Wahl im Pflegeheim zu Gast, sprach mit Bewohnern und Angehörigen. "Es geht die Angst um, dass die Neueröffnung des Pflegeheims in Leimen Auswirkungen auf den Standort Altneudorf haben könnte", berichtet Frick. In der Großen Kreisstadt will der selbe Betreiber, nämlich die Fontiva-Gruppe (siehe Hintergrund oben), ab Mitte dieses Jahres ein Pflegeheim eröffnen. "Es wird befürchtet, dass das Heim in Altneudorf geschlossen wird und die Bewohner dorthin umziehen sollen", so Frick. Der Bürgermeister hat außerdem beobachtet, dass Fontiva aktuell Personal für viele Standorte suche – nicht aber für Altneudorf.

Frick hat deshalb versucht, Kontakt mit der Geschäftsführung von Fontiva aufzunehmen – bislang ohne Erfolg. "Ich habe auch keine aktuellen Informationen", sagt er. Der Rathauschef macht sich Sorgen, da die Zahl der Bewohner immer weiter zurückgehe. Dies bedeute auch weniger Einnahmen. "Der Ausbau sollte dafür sorgen, dass der Standort für Bewohner und auch für Arbeitnehmer attraktiver wird", meint Frick. "Ich sehe aber nichts von diesem Ausbau." Als Bürgermeister sei ihm wichtig, dass das Seniorenheim weiter gut laufe und erhalten bleibt. "Das Wohlwollen der Stadt Schönau ist vorhanden, damit der Standort erweitert werden kann", so Frick. Im Standort Altneudorf sieht er viele Vorteile: Dieser sei attraktiv, günstig und das Personal sei vorhanden. Als Note würde er keine Eins, aber eine Zwei geben. Für Senioren aus Altneudorf und Schönau sei es wichtig, dass sie im Alter am Ort bleiben und sich heimisch fühlen können.

Dies sei bei einem Umzug nach Leimen nicht mehr so. "Angestellte und Angehörige werden keine halbe Stunde fahren wollen", sagt Frick. Außerdem würden die Preise für die Betreuung dort höher sein.