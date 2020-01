"1000 Bäume für 1000 Kommunen" heißt die Aktion, die der Gemeindetag im September gestartet hat. Deren Ziel ist es, bis Ende 2020 landesweit in 1000 Städten und Gemeinden jeweils 1000 neue Bäume zu pflanzen.

Diese Maßnahme soll einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten, den der Gemeindetag sich seit den 1980er-Jahren auf die Fahnen geschrieben hat. Er war der erste kommunale Landesverband, der damals einen Umweltschutzkongress veranstaltet hat.

Sichtbare Folgen sind heute Blühstreifen an Straßen, Öko-Strom und Fotovoltaikanlagen in öffentlichen Gebäuden, die E-Mobilität bei Dienstfahrzeugen, kommunale Nahwärmenetze oder ganz aktuell im Rhein-Neckar-Kreis die Pläne zur Phosphor-Rückgewinnung in gemeindeeigenen Kläranlagen.

Für den Wald stellt die Aktion "1000 Bäume für 1000 Kommunen" nach den zuletzt sehr trockenen Sommern – und dem damit verbundenen verstärkten Schädlingsbefall, vor allem durch Borkenkäfer– eine Art Notfallplan dar. Peter Hauk, Landesminister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, appelliert an die Gemeinden, sich zu beteiligen: "In der aktuellen Situation unseres Waldes brauchen wir alle Partner, wenn es darum geht, auch künftig einen klimastabilen Wald zu haben, der seine vielfältigen Aufgaben erfüllt." lew