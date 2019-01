Übernachten in Sinsheim können Touristen zur Zeit laut der städtischen Datenbank in 67 verschiedenen Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet. Das Zahlenwerk listet zehn Hotels, fünf Gasthäuser, acht Pensionen und sechs Privatzimmer. Besonders stattlich fällt die Anzahl der Ferienwohnungen mit 38 auf. Die städtische Hotelroute im Rahmen der Beschilderungskonzeption führt mittels grüner Hinweisschilder an zehn Hotels im gesamten Stadtgebiet. Noch sei die Beschilderung allerdings lückenhaft; Sandra Brucker geht davon aus, dass die Arbeiten im März enden. (tk)