Im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum Mordfall Walter Lübcke sind am heutigen Mittwoch (ab 9.30 Uhr) drei Zeugen geladen. Sie sollen mit ihren Aussagen zur Einschätzung beitragen, ob der für den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten verurteilte Stephan Ernst sowie der in dem Verfahren ebenfalls angeklagte Markus H. schon vor der Tat als besonders gefährlich einzustufen gewesen wären. Außerdem geht es um Erkenntnisse über die Teilnahme an Veranstaltungen der rechten Szene sowie um das Video, das nach einer Bürgerversammlung in Lohfelden zum Bau einer Flüchtlingsunterkunft ins Internet gestellt wurde.