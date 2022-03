Im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zu dem rassistischen Anschlag in Hanau geht es heute um die Einsatztaktik der Polizei am Tatabend sowie um das Umfeld des Täters. Dazu werden ein Kriminologe sowie ein Psychiater gehört. In dem Ausschuss geht es vor allem um die Frage, ob es vor, während oder nach der Tat zu einem Behördenversagen gekommen ist. Ein 43-jähriger Deutscher hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Danach tötete er seine Mutter und nahm sich selbst das Leben. Die Angehörigen der Opfer kritisieren die Polizeiarbeit und fordern eine umfassende Aufklärung der Tat.