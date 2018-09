München (dpa) - Elf Jahre nach dem Oscar für «Das Leben der Anderen» geht Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck erneut ins Rennen um die Trophäe. Sein neuer Film «Werk ohne Autor» soll den Oscar in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film nach Deutschland holen. Eine unabhängige Jury wählte ihn aus insgesamt elf Kandidaten aus, wie German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, in München mitteilte. Der Film habe große poetische Momente und gehe gleichzeitig einer essentiellen Frage - dem Finden einer eigenen Haltung - nach, hieß es in der Jury-Begründung.