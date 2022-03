Vor dem Hintergrund der russischen Invasion in der Ukraine haben die Heidelberger Sozialdemokraten den Parteiausschluss von Altkanzler Gerhard Schröder gefordert. Ein entsprechender Antrag sei bereits gestellt worden, sagte der SPD-Kreisvorsitzende Sören Michelsburg am Mittwoch. Auch andere Kreisverbände hätten Interesse an dem Antrag bekundet.