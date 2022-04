Heidelberg. (RNZ) Wegen Bauarbeiten wird der Kirchheimer Weg in Heidelberg von Montag, 2. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 10. Juni 2022, in Fahrtrichtung Kirchheim für den Verkehr gesperrt. Das teilte die Rhein-Neckar Verkehr (RNV) am heutigen Donnerstag mit. Dies betrifft auch die Buslinie 33E und den Moonliner M3. Ab 1. Mai nimmt die Buslinie 38 wieder ihre Fahrten in Heidelberg-Handschuhsheim auf.

Die Busse der Linie 33E fahren ab der Haltestelle Rudolf-Diesel-Straße eine Umleitung über Mary-Somerville-Platz (hip), Innovation Park (hip) und Harbigweg zur Haltestelle Gregor-Mendel-Realschule und weiter auf regulärem Linienweg nach Kirchheim Rathaus. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen.

Die Busse des Moonliners M3 fahren ab der Haltestelle Schwetzinger Terrasse eine Umleitung über Mary-Somerville-Platz (hip), Innovation Park (hip) und Harbigweg zur Ersatzhaltestelle Messplatz (Einmündung Kirchheimer Weg/Harbigweg). Von dort weiter auf regulärem Linienweg zum Hasenleiser. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen.

Ab Sonntag, 1. Mai, nimmt die Buslinie 38 zwischen Hans-Thoma-Platz und Heiligenberg wieder den Betrieb auf. Die Busse verkehren an Sonn- und Feiertagen zwischen 10 und 17.30 Uhr im 60-Minuten-Takt. An der Haltestelle Hans-Thoma-Platz besteht eine Umsteigemöglichkeit zu der Stadtbahnlinie 5 sowie den Straßenbahnlinien 23 und 24. Die Buslinie 38 ist bis einschließlich Dienstag, 1. November 2022 (Allerheiligen) in Betrieb.