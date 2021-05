Heidelberg. (RNZ) Nach den Ausschreitungen im Bereich der Neckarwiese von Samstag ist die Polizei am Sonntag mit vielen uniformierten Einsatzkräften im Einsatz gewesen. Laut Polizeiangaben liefen die Kontrollen von Corona-Schutzmaßnahmen schwerpunktmäßig im Bereich der Heidelberger Altstadt, an der Neckarwiese und in Heidelberg-Neuenheim.

Gegen 21.30 Uhr befanden sich auf der Neckarwiese laut Polizeiangaben etwa 200 bis 250 Personen, die zunehmend alkoholisiert waren, lautstark feierten und sich verbal aggressiv zeigten. Da die teils überregional angereisten vornehmlich Jugendlichen und jungen Heranwachsenden auf Ansprache die Corona-Bestimmungen zu beachten nicht reagierten, wurde schließlich die Neckarwiese geräumt.

Zum Zeitpunkt der Räumung war die Anzahl der Personen auf etwa 400 gestiegen, die den Räumungsaufforderungen, wenn auch widerwillig, nachkamen. In der Folge wurden in der Heidelberger Altstadt immer wieder größere Personengruppen von jungen Heranwachsenden festgestellt, die beim Erblicken der Polizeikräfte in Kleingruppen flüchteten. Mit starken Polizeikräften gelang es schließlich diese so zu zerstreuen, dass sie sich nicht mehr als Gruppe zusammenfanden.

Im Bereich der Heidelberger Altstadt waren um 0 Uhr immer noch deutlich über 500 Personen festzustellen, die teils lautstark im öffentlichen Raum Alkohol konsumierten. Auf Ansprache reduzierten sie ihre Lautstärke und achteten die Corona-Bestimmungen. Darüber hinaus wurden im Laufe des Abends an der Heidelberger Uferstraße sowie im Bereich der Heidelberger Altstadt kurzzeitig mehrere Kontrollstellen eingerichtet und Verkehrskontrollen durchgeführt.