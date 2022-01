Heidelberg. (pol/lesa) Der 26-Jährige, der am 28. Dezember Polizisten in der Kurfürstenanlage angegriffen hat, sitzt nun in Haft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Neben der Attacke auf die Polizisten soll der Mann am 17. Januar zudem einen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt begangen haben.

Der 26-Jährige war Ende Dezember in der Kurfürstenanlage zunächst selbst Opfer einer Körperverletzung. Als die Polizei ihm zu Hilfe kam, beleidigte er diese laut den Ermittlern "unflätig". Im Anschluss daran habe er veruscht, auf seine beiden Angreifer loszugehen. Als die Polizeibeamten ihn zurückhalten wollten, habe er sich losgerissen und gezielt nach den Beamten geschlagen. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt. Auch nachdem er überwältigt worden war, habe der 26-Jährige "heftigen Widerstand" geleistet.

Am 17. Januar soll der 26-Jährige gegen 15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Eppelheimer Straße Waren im Wert von rund 140 Euro gestohlen haben. Laut Polizei steckte er diese in eine Reisetasche und versuchte, den Markt zu verlassen, ohne zu bezahlen. Als sich ihm eine Mitarbeiterin in den Weg stellte, soll er sie zur Seite gestoßen haben und geflüchtet sein. Wenig später fasste die Polizei den Mann in einem angrenzenden Rapsfeld. Laut den Beamten habe der Mann bei der Tat ein Teppichmesser "griffbereit" bei sich gehabt.

Der 26-Jährige wurde am 18. Januar der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Nach Erlass und Eröffnung des Haftbefehls wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.