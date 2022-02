Zu zehn Jahren Haft ist ein 26 Jahre alter Mann vom Hechinger Landgericht unter anderem wegen Drogenhandels verurteilt worden. Wegen einer Revision des Angeklagten wird der Bundesgerichtshof das Urteil vom 17. Februar in rechtlicher Hinsicht überprüfen. Dies teilte das Landgericht Hechingen am Mittwoch mit. Es geht um die Auswertung von verschlüsselten Chatnachrichten der Kommunikationsdienste EncroChat und SkyECC. Die Verteidigung wollte nicht, dass diese Chatnachrichten in der Verhandlung verwertet werden. Die 1. Große Strafkammer hatte diese aber für verwertbar gehalten und bei der Urteilsfindung berücksichtigt.